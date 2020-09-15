شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الدفاع المدنى اللبنانية تتمكن من السيطرة على حريق مبنى تجارى فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق في مبنى تجاري ضخم في أسواق بيروت، حيث تصاعدت سحب الدخان من المبنى. وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان.

وحسب تليفزيون "النهار" اللبناني، أفاد الدفاع المدني أنّ "العناصر تمكّنت من السيطرة على الحريق في وسط بيروت، تفادياً لامتداده إلى المباني المجاورة، فيما لم تعرف أسبابه بعد".

واشتعلت النيران في مبنى معروف من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد. والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء.