شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتلقى عرضا روسيا لتوريد لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت السلطات الكويتية عرضا من نظيرتها الروسية، لتوفير اللقاح الروسي (سبوتنيك)، الذي يقي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذكرت مصادر كويتية رفيعة المستوى - في تصريحات لصحيفة (الأنباء) الكويتية، اليوم الثلاثاء - أن الجانب الروسي قدم معلومات كاملة حول آلية الاتفاق، من حيث كمية الصادرات، ومواعيد تسليمها وأسعارها والجداول الزمنية للتسليم. وأوضحت المصادر أن الجانب الروسي أكد في مخاطبته للسلطات الكويتية، أنه لن يتم نقل اللقاح إلى الأطراف المشترية، إلا بعد اعتماده بالشكل التام والنهائي من قبل الروس والجهات المعنية للدول المستوردة، وأكدت المصادر أن الجانب الكويتي يدرس العرض الروسي في توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ويراقب آخر تطوراته في المراحل التجريبية الأخيرة؛ لمعرفة مدى إمكانية شرائه من عدمه بعد ظهور النتائج النهائية.

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