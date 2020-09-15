شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تغرق مدينة مصراته غرب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب هطول الأمطار الغزيرة في شلل للحركة المرورية داخل مدينة مصراته غرب ليبيا اليوم، وسط توقعات باستمرارها خلال الساعات القادمة.
وتجمعت المياه بالطرقات والأماكن العامة في المدينة الأمر الذي تسبب في غرق المحال التجارية والمنازل، بالإضافة إلى ما تعانيه البلدية من أزمة في الكهرباء.
وطالبت مديرية أمن مصراته التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المواطنين والمقيمين داخل المدينة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
ووجه أبناء مصراته دعوات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجهات ذات الاختصاص من أجل تكثيف جهودها لتقليل كمية المياه في الطرقات العامة، وتنظيم حركة السير داخل المدينة.
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