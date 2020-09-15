مسؤولة بـ«غرفة الشرقية» توضح طرق الحد من الغش التجاري بمنتجات التجميل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت رئيسة لجنة المشاغل ومراكز التزيين بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان، أن نشر ضوابط واشتراطات منتجات التجميل، عنصراً أساسياً للحد من الغش التجاري في المنتجات.
وأضافت لـ«عكاظ» أن تفعيل ضوابط واشتراطات منتجات التجميل يقلل من الآثار الجانبية والأضرار التي لحقت بمستخدمي مواد غير معروفة ومجهولة المصدر.
وأشارت إلى أن بعض المستحضرات غير صالحة للاستخدام الآدمي، واللائحة الجديدة لضوابط واشتراطات منتجات التجميل تمنح الهيئة العامة للغذاء والدواء الصلاحية الكاملة للإشراف على عملية تنظيم دخول منتجات التجميل للأسواق المحلية، إضافة إلى توليها العملية الرقابية على جميع المنتجات المعروضة في الأسواق المحلية، ما يمكنها من الوقوف على مصادر كافة مستحضرات التجميل ومكوناتها.
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