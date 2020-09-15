شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تشغيل خدمات الدفع الآلي لرسوم «جسر الملك فهد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) سيتم تطبيق المرحلة الجديدة لدفع الرسوم إلكترونيا، وتشمل خدمات الدفع الآلي (أجهزة نقاط البيع)، دون الاضطرار للدفع نقدا عن طريق الموظفين، بحسب”عكاظ”.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التطبيق يشمل السيارات الصغيرة والشاحنات والدراجات النارية، وبينت أن بإمكان من يحملون بطاقة عضوية، الدخول لموقع مؤسسة الجسر وإعادة شحن تلك البطاقات، أو إعادة شحنها من خلال التطبيق الخاص بالجسر.

وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع البوابات الجديدة سيكتمل في الربع الأول من 2021، وبالتحديد في مارس، إذ يشمل التعرف على المركبات آليا مباشرة دون الحاجة إلى التوقف، وقياس وزن الشاحنات آليا دون توقف.