تركي آل الشيخ يتحدث عن مراجعة قراراته

وكتب آل الشيخ تغريدة أثارت تفاعلا واسعا على "تويتر"، جاء فيها: "مع التقدم في السن أبتديت أراجع قراراتي عشرات المرات قبل عملها... إلا في الأمور التي تتجاوز المنطق".
وأضاف: "حتى لو على حساب صحتك أو سعادتك... بعدها اتحرك تحرك لا رجعه فيه في أي اتجاه".
وتعرض تركي آل الشيخ لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم نقله إلى أمريكا لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.
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