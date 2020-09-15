تركي آل الشيخ يتحدث عن مراجعة قراراته

وكتب آل الشيخ تغريدة أثارت تفاعلا واسعا على "تويتر"، جاء فيها: "مع التقدم في السن أبتديت أراجع قراراتي عشرات المرات قبل عملها... إلا في الأمور التي تتجاوز المنطق".

​وأضاف: "حتى لو على حساب صحتك أو سعادتك... بعدها اتحرك تحرك لا رجعه فيه في أي اتجاه".

وتعرض تركي آل الشيخ لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم نقله إلى أمريكا لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.