شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات وهذه أبرز بنوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية عبد الله بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

وتنص بنود الاتفاق على توقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي. وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف.

وستقوم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه في ما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معاً.

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ويجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.

ومباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات.