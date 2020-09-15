"LG" تعلن رسميا عن هاتفها المُجنح "Wing 5G" بشاشة دوارة (صور)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - LG تعلن رسميا عن هاتفها المجنح Wing 5G بشاشة دوارة صور

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة ”إل جي“ اليوم الإثنين رسميا عن هاتفها الذكي الجديد ”وينج 5 جي/Wing 5G“، الذي يأتي مع شاشة مزدوجة هي الأولى من نوعها بإمكان جزء منها الدوران ليكشف عن شاشة أخرى لها استخدامات متنوعة.



ويأتي الهاتف مع شاشة رئيسية بحافات منحنية، وهي من نوع ”P-OLED“ بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2460×1080 بكسل. كما يقدم الهاتف كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.9.

ويضم الهاتف الجديد شاشة ثانوية من نوع ”G-OLED“ بقياس 3.9 بوصات وبدقة 1240×1080 بكسل، وتدعم كلا الشاشتين معدل تحديث قدره 60 هرتز.

وزودت الشركة الهاتف بمعالج ”سنابدراجون 765 جي/ Snapdragon 765G ”، من ”كوالكوم“، مع دعم شبكات الجيل الخامس ”5G“، إلى جانب معالج رسوميات ”أدرينو 620“ (Adreno 620) من ”كوالكوم“ أيضا.

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ويحتوي هاتف ”إل جي وينج“ على ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي/microSD“.

ووضعت الشركة في عتاد الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع ”Quick Charge 4 Plus“ وهو يدعم تقنية الشحن السريع.

ويحتوي ظهر الجهاز على 3 كاميرات دقة الرئيسية منها 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وهي مخصصة للتصوير فائق العرض بزاوية 117 درجة.

أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 12 ميغابكسل ومخصصة أيضا للتصوير فائق العرض بزاوية 120 درجة مع فتحة عدسةf/2.2، كما تمتاز بأنها تأتي مع مثبت للحركة.

وسيطلق الهاتف في البداية في الولايات المتحدة عن طريق شركة الاتصالات ”Verizon“، ثم شركتي “ AT&T“، و“ T-Mobile“.