شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطرى يزعم: تأثير "كورونا" على الاقتصاد العالمى لن يتفاقم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التجارة القطري إن تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي لن يتفاقم على الأرجح رغم وجود موجة إصابات ثانية، وتوقع تعافيا بين التدريجي والسريع.
وأصيب ما يربو على 29 مليونا في جميع أنحاء العالم بالفيروس وتوفي ما يقرب من مليون. وفرضت الحكومات قيودا صارمة وأغلقت الشركات للحد من انتشار الفيروس.
وقال وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكوارى لرويترز عبر الهاتف "أعتقد أننا شهدنا بالفعل الأثر (الاقتصادي) (للوباء). هل سيزداد الأمر سوءا؟ لا أعتقد ذلك".
وأردف قائلا "إنه عالم مختلف اليوم عما كان عندما بدأ الوباء".
وكبد الوباء الاقتصاد العالمي خسائر فادحة حيث انهار الناتج الاقتصادي وتراجعت الأسواق المالية بشدة في البداية وسط القيود على السفر والترفيه ومظاهر الحياة الاجتماعية.
وأدت موجة إصابات جديدة من أستراليا إلى إسرائيل إلى تجدد حالة عدم اليقين بشأن موعد تعافي الاقتصاد العالمي من الفيروس الذي تسبب في شبه توقف للعديد من الصناعات.
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