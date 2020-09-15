خليفة يمنح سفير فرنسا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وقلد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير الفرنسي الوسام، خلال لقاء عقد أمس الإثنين، في الديوان العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الفرنسية في شتى المجالات، مثمناً مساهمة السفير في تطوير هذه العلاقة، والدفع بتعاونهما قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

كما أبدى قرقاش شكره للسفير الفرنسي على ما بذله من جهود، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح. (وام)