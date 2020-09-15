كورونا يتسلل إلى مجلس الأمة الكويتي: إلغاء جلسة الثلاثاء

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بسبب إصابة نائب كويتي بفيروس كورونا، ألغى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة الثلاثاء التي كان على جدول أعمالها استجوابان للحكومة.

"الخليج 365" من الكويت: أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الغاء جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء. وقال الغانم: "نظرا لاصابة احد النواب بفيروس كورونا، وبناء على كتاب من وزارة الصحة، تقرر إلغاء جلسة يوم الثلاثاء المقبل".

وكان الغانم قد وجه الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء العادية، وعلى جدول أعمالها استجوابان مقدمان لرئيس الوزراء ورسالة واردة وتقريرا المداولة الثانية لقانوني الإفلاس والهيئة العامة للزراعة.

تضمن جدول أعمال الجلسة الملغاة مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، ويتألف القانون من 94 مادة.

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أعلن وزير الصحة الكويتي اسل الصباح الأحد شفاء 591 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 84 ألفا و995 حالة.

قال وزير الصحة الكويتي في بيان صحفي إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ591 من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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