مقاتلات التحالف العربي تغير على مواقع الحوثيين بصنعاء

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الأحد بعدة غارات جوية ثكنات ومواقع مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاءـ بعد تسييرها مسيرات نحو مطار أبها بالسعودية.

ايلاف من الرياض: استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، بعدة غارات جوية ثكنات ومواقع مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء. وشملت الغارات جبل الصمع بمديرية أرحب شمالي العاصمة، وقاعدة الديلمي العسكرية بجانب مطار صنعاء الدولي، إلى جانب استهداف مواقع بمنطقة حزيز جنوبي العاصمة.

أسفر القصف عن تدمير 4 طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية. وبحسب شهود عيان، هز دوي الانفجارات العاصمة فيما شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة. وبقيت مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف على علو منخفض.

تكثف مقاتلات التحالف منذ السبت غاراتها الجوية على صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ أكثر من خمس سنوات، بعد أيام من إعلان الحوثيين إرسال طائرات مسيرة إلى مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

Advertisements

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض عدد من الطائرات بدون طيار، وكذلك تدمير العديد من الزوارق المفخخة.

ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.