شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس «مجلس شباب المدينة المنورة».. هذه أهم أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، تأسيس مجلس الشباب، يتولى فيه شباب وفتيات المنطقة إدارة أنشطتهم وجمع مقترحاتهم ومبادراتهم الموجهة لهم وللمجتمع. ويستهدف مجلس شباب المدينة المنورة، تقديم الدعم وتذليل كافة الصعوبات والتحديات لدعم شباب وشابات المنطقة، وفقا لـ”عكاظ”. كما يدعم مجلس الشباب تحفيز طاقاتهم من خلال برامج متخصصة تساعدهم في اكتشاف ما يمتلكونه من مهارات وإبداعات، وتوظيفها لصالح التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها المدينة المنورة ومحافظاتها.

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