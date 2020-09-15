الأموال القذرة وحرائق كاليفورنيا

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فانيسا وارهيت *

مع استمرار الدخان في تغطية بيوتنا، ندعو شركات التأمين والمستثمرين المؤسسين لأن يكونوا قوة فاعلة من أجل الخير

في شمال كاليفورنيا، ينتشر الدخان في كل مكان. ويتسلل إلى المرائب، ومن تحت الأبواب، ومن خلال فتحات التهوية. ويخفت نور الشمس. إنه لتذكير دائم، لأولئك الذين لم يخضعوا للإخلاء بعد، كي يظلوا يقظين: ونحن نراقب خرائط الرياح والنار كل ساعة، ونرسل رسائل نصية إلى أحبائنا وزملائنا، في محاولة لتتبع من يقوم بالإجلاء، وإلى أين قد يذهبون. وهناك الكثير من الحرائق المشتعلة - في الشمال، والجنوب، وصولاً إلى الشرق - لدرجة أننا عندما نغامر بالخروج، نرتدي قناعين: أحدهما لحماية الآخرين من الوباء، والآخر لحماية أنفسنا من الدخان. ونحن نبحث عن أماكن للتراجع إليها، ولكن لا يوجد مكان قريب نذهب إليه حرفياً.

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وكل هذا يحدث قبل شهرين كاملين من البداية الرسمية لموسم الحرائق. وبصفتنا مديرين لمنظمات ناشطة مناخية مقرها كاليفورنيا، فإننا نفهم العلم وراء ما يسمى الآن «حرائق هائلة»، والدور الذي يلعبه تغير المناخ في إنتاج مجمعات الحرائق الوحشية هذه. ونحن نتفهم أن مدى الرعب اليوم سيبدو مثل «الأيام الخوالي» إذا لم نتحرك الآن بشكل عاجل لمعالجة أزمة المناخ. ونحن نعلم، كما كتب بيل ماكيبن، أن «المال هو الأوكسجين الذي تشتعل فيه أزمة المناخ».

ومنذ عام 2008، كانت هناك قائمة طويلة من الأسباب لمحاسبة القطاع المالي. وفي موسم الحرائق هذا، نود أن نشير إلى أن نفس الصناعة التي جلبت لنا أزمة الإسكان تعمل أيضاً بشكل مباشر على تأجيج أزمة المناخ: فقد قدم أكثر من 700 مليار دولار لتمويل صناعة الوقود الأحفوري منذ توقيع اتفاقية باريس. ولم يتم الاكتفاء بتمويل الزيادات الهائلة في الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل إن الكيانات المالية استثمرت أيضاً 44 مليار دولار في الأنشطة التي تقضي على الغابات، لا سيما أكثر مصارف الكربون تنوعاً وفاعلية على هذا الكوكب.

وفي هذا الصدد تلقى المستثمرون لطمة قوية. إذ يبدو أن تدمير المناخ ليس مجرد استثمار رهيب طويل الأجل، في كثير من الحالات - حيث تحترق ولايات أمريكية في الشمال والجنوب والشرق والغرب - بل هو استثمار رهيب قصير الأجل أيضاً. فالصناديق المتداولة في البورصة، أو صناديق الاستثمار المتداولة، هي مجموعات من الأسهم تم تجميعها لتمثل قطاعاً في السوق، ويمكن تداولها مثل أي سهم آخر. ومراجعة سريعة لاثنين من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة للغاز والنفط (مؤشران XOP و IED) تعكس لنا خسائر قطاع الوقود الأحفوري كل عام لأكثر من عشر سنوات: أحدهما يبلغ متوسط ​​خسائره 10 في المئة سنوياً، والآخر فقد بالمتوسط ​​2 في المئة لكل عام. وحتى قبل الضربة المدمرة للطلب الناجمة عن الوباء، كانت مخزونات النفط والغاز متخلفة بشكل كبير عن السوق ككل.

لقد حقق نشطاء تمويل المناخ بعض التقدم فقد بدأت جامعة كاليفورنيا، ومدينة نيويورك، ومستثمرون كبار آخرون أخيراً في اتخاذ إجراءات لسحب الاستثمارات لكن العديد من المؤسسات لا تزال تتلكأ. ويواصل صندوقا المعاشات التقاعدية الخاص في كاليفورنيا، CalPERS و CalSTRS، تمويل الوقود الأحفوري بينما يجعلهم هذا القطاع يخسرون الأموال وتظل مكاتبهم الخالية من الوباء محاطة بدخان حرائق الغابات.

ويبدو أنه من غير المعقول أن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لم تقم بالحسابات التي تبين أن صناعتها على وشك أن يقضى عليها في مواجهة الهجمة القادمة من العواصف الشديدة وموجات الحر والجفاف والفيضانات والحرائق الهائلة. ومع استمرار الدخان في تغطية بيوتنا، ندعو شركات التأمين والمستثمرين المؤسسين الآخرين إلى أن يكونوا قوة فاعلة من أجل الخير، وإنهاء جنون الاستخراج المستمر. وقدرتنا على الازدهار على كوكبنا الوحيد، تتطلب منهم ذلك.

* المديرة التنفيذية السابقة لشركة Fossil Free California.

(موقع كومون دريمز)