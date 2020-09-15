ترامب يكسر تحذيرات التجمع للترويج لحملته الانتخابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعاً حاشداً في إطار حملته الانتخابية بولاية نيفادا في مكان مغلق مساء أمس الاول الأحد، على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة العامة من عقد تجمعات كبيرة في أماكن مغلقة خلال جائحة فيروس كورونا. وانتقد ترامب بشدة منافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن، مشيراً إلى تعاطيه مخدرات وإلى تساهله إزاء الجريمة. وقال ترامب أمام الحشد «بايدن يريد إرضاء الإرهابيين في الداخل وخطتي هي اعتقال الإرهابيين المحليين. إذا فاز بايدن سيفوز الغوغاء».

وجلس الناس في التجمع قريبين من بعضهم ولم يكن كثيرون منهم يضعون كمامات. وانتقد بايدن ترامب لتنظيمه تجمعات انتخابية تعرض الناس لخطر الإصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 194 ألفاً في الولايات المتحدة. ووصفت حملة ترامب التجمع في مخزن ضخم في هندرسون بأنه فرصة كي يمارس أنصار ترامب حقهم في التجمع السلمي بموجب التعديل الأول بالدستور الأمريكي. وانتقد بايدن ترامب بحدة بسبب طريقة استجابته للفيروس ووعد باستراتيجية شاملة لمكافحة الجائحة في حالة نجاحه ودخوله البيت الأبيض.

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وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الملياردير مايك بلومبيرج سينفق 100 مليون دولار على الأقلّ لدعم حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في فلوريدا التي تُعتبر إحدى الولايات الحاسمة بالانتخابات الرئاسية. واتّخذ رئيس بلديّة نيويورك السابق هذا القرار بعد إعلان ترامب سابقاً استعداده لإنفاق جزء من ماله الخاصّ على حملة إعادة انتخابه، وفق ما نقلت الصحيفة عن مستشاري بلومبيرغ.

وقال كيفين شيكي، مستشار بلومبيرغ، للصحيفة، إنّ «التصويت يبدأ في 24 سبتمبر/ أيلول في فلوريدا، لذا فإنّ الحاجة إلى ضخّ رأس مال حقيقي في تلك الولاية بسرعة هي حاجة ملحّة». وأضاف: «مايك يعتقد أنّ الاستثمار في فلوريدا سيُتيح استخدام موارد الحملة وبقيّة الموارد الديمقراطيّة، في ولاياتٍ أخرى، لا سيّما في ولاية بنسلفانيا».

(وكالات)