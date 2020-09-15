هيئة عربية ترحب بمبادرات السلام مع إسرائيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن دعمه لمبادرات السلام التي سيتم توقيعها اليوم الثلاثاء في واشنطن بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل، وتطلع إلى أن يحقق هذا السلام ما تصبو إليه شعوب المنطقة من آمال، وأن يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويعيد إليه جميع حقوقه المشروعة وفق المبادرة العربية، ويحقق السلام والتنمية التي تتطلع إليها دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الاتحاد عيسى العربي،بأن قرارات السلام ومبادراته هي قرارات سيادية للدول تتخذها بناء على ما تراه سبيلاً لتحقيق مصالحها العليا، ويجسد قيمها ومبادئها وتطلعات شعوبها، وأن خيارات السلام هي دائماً وأبداً خيارات تنسجم مع القيم والمبادئ السامية التي تكرست بميثاق الأمم المتحدة، وأكدت عليها الشرعة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة، وما تتسبب فيه من تعميق للمعاناة الإنسانية والحرمان من فرص التنمية.

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كما أكد الاتحاد في بيان أن مبادرات السلام التي أقدمت عليها الإمارات والبحرين، لا تمثل خروجاً على مقتضيات المبادرة العربية للسلام، بل هي تكريس وتأكيد لها وسعي مهم وأساسي لتحقيق المصالح العليا للأمة العربية، وتأكيد قضايا واحتياجات الأمن القومي العربي الشامل، في ظل ما تفرضه المعطيات الإقليمية والدولية من حاجة لتحقيق السلام، ومواجهة جميع التهديدات التي تستهدف دول وشعوب المنطقة العربية. واضاف، أن المبادرتين تؤكدان حرص قادة هذه الدول على تأمين أمن وسلامة وتنمية دولهم، وتحقيق تطلعات شعوبهم بشجاعة ومسؤولية.

ودعا الاتحاد الرئيس الأمريكي والحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بنفس القوة والشجاعة التي أقدم عليها قادة الإمارات والبحرين، والسعي بجدية ومصداقية لتكريس متطلبات ومقتضيات السلام الشامل والدائم بالمنطقة، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واختيار قادته وحكومته التي تمثله وتسعى لتأمين مصالحه العليا، بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة التي كلفت المنطقة كثيراً، وحرمت الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية والازدهار،وعلى النحو الذي يجنب المنطقة الصراع والتوتر، ويقوض من قوة وسيطرة التيارات والجماعات المتشددة، ويحد من تدخلاتها الهادفة لتهديد الاستقرار والسلم الوطني بالعديد من الدول العربية.

كما شدد العربي على استنكار الاتحاد لجميع التهديدات التي صدرت عن حكومة وقادة إيران وتركيا والجماعات الإرهابية التابعة لها، وما تضمنه اجتماع الفصائل الفلسطينية من إساءات وتهديدات مست جميعها الأمن القومي العربي.