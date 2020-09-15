«سلاحف الطـريق».. عرقلة للسير وحوادث كارثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: عماد الدين خليل

المتعارف عليه أن المسار الأيسر في الشوارع مخصص للسيارات التي تسير بالحد الأعلى للسرعات المحددة في الشارع، إلا أن هناك فئة من السائقين تستخدم هذا المسار بالحد الأدنى من السرعة المسموح بها، على الرغم من وجود مسارات أخرى، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير، وأحياناً حدوث اختناقات مرورية لا مبرر لها، ووقوع حوادث جسيمة، خاصة على الطرق الرئيسية. العديد من مستخدمي الطرق عبروا عن استيائهم من ممارسي هذا السلوك الذي يؤدي إلى مشاكل كثيرة أحياناً، مؤكدين أن هناك بعض سائقي المركبات لا يلتزمون بالسرعة المقررة على الطريق، ويصرون على القيادة في المسار الأيسر بسرعة بطيئة، خاصة على الطرق السريعة، مطالبين بتشديد الرقابة والضبط المروري على تلك السلوكات، حيث إن ذلك يشهد أحياناً سباقاً وتهوراً وتنافساً بين السائقين على أولوية السير فيه، ما يدفع بعضهم إلى التجاوز من اليمين للمركبات التي تسير بسرعات بطيئة على الحارة اليسرى، أو السير خلفها مباشرة من دون ترك مسافة كافية، ما يهدد حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وزارة الداخلية كشفت عن تسجيل 118658 مخالفة لسائقين على مستوى الدولة خلال العامين الماضيين 2019/2018 بسبب عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، موضحة أنه تمت مخالفة 57133 سائقاً خلال عام 2018 بسبب عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، بزيادة 4392 مخالفة في عام 2019 لترتفع إلى 61525 مخالفة، بنسبة زيادة في حدود 7%. وخالفت إدارة المرور 9840 سائقاً على مستوى الدولة خلال العامين الماضيين بسبب عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضيلة الطريق القادمة من الخلف، أو من الجهة اليسرى، حيث تمت مخالفة 4215 سائقاً على مستوى الدولة خلال عام 2018، زادت بحدود 1410 في عام 2019 لتصل إلى 5625 مخالفة بنسبة زيادة نحو 33%.



400 درهم غرامة



من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي أن الحارة اليسرى من الطريق تستخدم للتجاوز، ولمركبات الطوارئ، والمركبات المدنية التي في عجلة من أمرها، مشيرة إلى أن المفهوم الحديث في قيادة المركبة هو السير دائماً في الحارة الوسطى والحارات اليمنى من الطريق، واستخدام الحارة اليسرى عند التجاوز. وأضافت أن تمسك بعض سائقي المركبات بالسير في الحارة اليسرى على الطريق، قد يجبر سائقين على ارتكاب مخالفات مرورية، مثل التجاوز من اليمين، ثم الانتقال إلى الحارة اليسرى، وكذا مخالفة عدم ترك مسافة أمان، وهي من أكثر المخالفات التي تسبب حوادث مرورية. ودعت السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن من الطريق، عند القيادة بسرعة بطيئة، والالتزام بإفساح الطريق وعدم عرقلة حركة السير والمرور، تعزيزاً للسلامة المرورية، والحد من الحوادث المرورية. وأوضحت أن قانون السير والمرور الاتحادي ينص على مخالفة قيادة المركبة بأقل من سرعة الطريق، أو أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق، بالغرامة 400 درهم. وأكدت على السائقين ضرورة التزامهم بإرشادات السلامة عند التجاوز من اليسار باختيار الوقت والمكان المناسبين قبل القيام بعملية التجاوز، ومراعاة استخدام الإشارات لتنبيه المركبات التي تسير أمامه، وخلفه، برغبته في التجاوز، وتأكد السائق من أن الطريق مكشوف أمامه لمسافة كافية لإتمام عملية التجاوز، والنظر في المرآة الداخلية، ومن ثم الجانبية للتأكد من أن الوضع آمن من الخلف، ويسمح بالتجاوز، والابتعاد بعد التجاوز من المركبات التي يجري تجاوزها بمسافة كافية. ودعتهم إلى ضرورة الانتباه، وعدم تغيير مسارهم إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم، وبين المركبات الأخرى،تمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات الجديدة، وحثهم على الالتزام باستخدام الإشارات الضوئية في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.



عقوبات قانونية



ويقول المحامي سالم سعيد الحقي إن القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور، نص في الفصل الثاني تحت عنوان «التزامات سائق المركبة أثناء القيادة» أن يلتزم أقصى الطرف الأيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.

أما في العقوبات فقت نصت المادة 57 مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمئة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويعتبر ظرفاً مشدداً العود لارتكاب جريمة معاقب عليها، بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً. ويضيف أن المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون.

ويحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء في حالة تضرره، وإذا انطبقت عليه أركان المسؤولية المدنية، وهي الفعل والضرر والعلاقة السببية، فيكون مستحقاً للتعويض في حالة إثبات ذلك الضرر.

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السرعة البطيئة



عدد من السائقين طالبوا بتشديد الرقابة لضبط مثل هذه المخالفات، وقال محمد عادل الهاشمي، إن هناك الكثير من السائقين تعرضوا لمخالفات مرورية نتيجة تجاوزهم من اليمين، بسبب قيادة آخرين بسرعة بطيئة في الحارة اليسرى، وعدم الالتزام بسرعة الشارع المقررة، لافتاً إلى بعض الحوادث التي تقع بسبب تلك السلوكات الخاطئة. وأضاف أن هناك بعض سائقي المركبات يقومون بالسير بسرعة بطيئة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، في حين أن السرعة المقررة 120 نتيجة التحدث في الهاتف وانشغاله في بعض الأمور الخاصة. وطالب بتعزيز الرقابة والتشديد من خلال كاميرات الرصد للمخالفين، إضافة إلى تعزيز الوعي والثقافة المرورية لدى حديثي رخصة القيادة، وإعادة النظر في سرعة الشوارع من خلال المناطق التي تقع فيها الحوادث بسبب تلك السلوكات الخاطئة.



السرعة المقررة



وقال فارس البكري: للأسف الشديد ما زال هناك بعض سائقي المركبات لا يلتزمون بالسرعة المقررة على الطريق ما يتسبب بعرقلة حركة السير ووقوع الحوادث المرورية، خاصة في أوقات الدوام الرسمية في الصباح، ويتسببون بتأخيرهم عن مواعيد الدوام، مطالباً بأهمية تعزيز ثقافة تثبيت السرعة على الطريق، من خلال الإرشادات التوعية التي تصدرها شرطة أبوظبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والحملات التثقيفية في أمكان العمل.



الانشغال بغير الطريق



وقال محمد سعيد علي، إن هناك حوادث تقع بسبب إصرار بعض السائقين على السير في الحارة اليسرى على الطريق بسرعة بطيئة، ويرجع ذلك لانشغال بعضهم بالهواتف المحمولة، وغيرها، ما يتسبب بعرقلة حركة السير. وأضاف أن هناك عدداً من السائقين عند معرفتهم بوجود رادار على الطريق يتوترون ويقومون بتخفيض السرعة بشكل كبير لا تتناسب مع السرعة المقررة، ما قد يتسبب بوقوع حوادث ومخالفات يرتكبها من يأتي من الخلف لعدم التزامه بمسافة الأمان.