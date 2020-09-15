شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تطالب تركيا بوقف الأعمال الأحادية في «المتوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

جدد الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، دعوته إلى وقف الأعمال الأحادية الجانب في المتوسط، فيما استبعدت تركيا قيام أوروبا بفرض عقوبات عليها، في حين يتوجّه سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، إلى أثينا، تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني، لإتمام زيارة ثنائية لليونان.

وأعلن المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو، بأن أزمة شرق المتوسط طرحت على وزراء خارجية الاتحاد، أمس، على أن تعقد قمة حول الملف بعد غد الخميس.

وكان الاتحاد لوح سابقاً بفرض عقوبات على أنقرة، إذا لم توقف أعمالها الاستفزازية.

وقد يتخذ زعماء الاتحاد قراراً بهذا الخصوص في اجتماعهم المقرر يومي 24 و25 الجاري.

في حين استبعدت تركيا قيام أوروبا بتلك الخطوة. وقال وزير خارجتها، مولود جاويش أوغلو أمس، إن تركيا لا تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.

كما أكد مجدداً استعداد أنقرة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة، لكنه أضاف أن سفينة التنقيب التركية أوروتش ريس ستستأنف عملياتها قريباً.

أنقرة تتحدث عن حلول سلمية

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه من الممكن حل المشاكل سلمياً في شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الطرق القائمة على الإنصاف والعقلانية ستقدم مساهمة بناءة، في خطوة تعتبر تراجعاً من الجانب التركي.

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جاء ذلك في تغريدة لقالن، على حسابه بتويتر،أمس.

إلى ذلك، يتوجّه سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، إلى أثينا، تلبيةً لدعوة من نظيره اليوناني.

وقالت الخارجية المصرية، أمس، إن شكري سيبحث خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون الثنائي، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية المُشتركة، كما سيشارك في الدورة ال24 لمؤتمر المائدة المستديرة، التي تنظمها مجموعة «الإيكونوميست»، والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.

أثينا تتهم مهاجرين بإحراق مخيم موريا

في سياق منفصل،اتّهمت الحكومة اليونانية مرة جديدة أمس مهاجرين ب«إحراق» مخيم موريا في جزيرة ليسبوس، حيث يعود مئات من طالبي اللجوء إلى مخيم مؤقت أقامته السلطات.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية سيتليوس بيتساس إن «مخيم موريا أُحرق من جانب لاجئين ومهاجرين أرادوا ابتزاز الحكومة، بهدف التمكن من الانتقال بسرعة من الجزيرة» إلى البرّ الرئيسي.

ويرفض كثيرون ، الانتقال إلى المخيم الجديد الذي أقامته السلطات بسرعة، خشية عدم تمكنهم من مغادرة الجزيرة في ما بعد.

وأوضح المتحدث أن «الهدف هو توفير مسكن للجميع خلال ثلاثة أو أربعة أيام في المخيم المؤقت». وقال بيتساس إن «جميع الذين يدخلون المخيم سيخضعون لفحص الكشف عن كوفيد-19».

وأعربت ألمانيا التي أطلقت مبادرة مع فرنسا لاستقبال مهاجرين قاصرين من ليسبوس، أمس عن استعدادها للتكفّل بمزيد من الناجين من مخيم موريا، ويُفترض أن تتخذ قراراً بهذا الشأن بحلول يوم غد الأربعاء.