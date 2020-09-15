الكاظمي يجري تغييرات في مناصب مهمة بينها محافظ البنك المركزي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أجرى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، عدة تغييرات في مناصب إدارية، بينها منصب وكيل جهاز المخابرات الوطني، ومحافظ البنك المركزي العراقي، فيما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال لقائه نظيره الأالماني، هايكو ماس، حاجة العراق الى التعاون المشترك للخلاص من عناصر تنظيم «داعش».

وعيّن الكاظمي مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي، وسهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي أميناً لبغداد، وخالد العبيدي وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية. كما تم تعيين سامي المسعودي ريئساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد ريئساً لهيئة النزاهة، وسالم الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة.

من جهة أخرى، قال حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، إن «علاقتنا مع ألمانيا مهمة في مجالات مختلفة». وأضاف «نشكر حكومة ألمانيا لدعمها المستمر للعراق»، واشار الى أن «ألمانيا ساعدت في بناء مستشفيات مختلفة في العراق»، لافتاً الى «حاجة العراق لتعاون مشترك للخلاص من تنظيم «داعش»». وذكر حسين أن «الحكومة الفرنسية تؤيد حماية سيادة العراق». وتابع «سنذهب إلى باريس لتحديد موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرنسا».