«صحة دبي» توصل مليون عبوة دواء مجاناً للمرضى

كشفت إحصاءات هيئة الصحة بدبي، أن إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة تمكنت من توصيل قرابة ٤٨ ألف وصفة طبية، تضمنت ٣٨٧ ألف صنف دوائي، بواقع 1.150 مليون عبوة دواء للمرضى في منازلهم، وذلك في مختلف أنحاء الدولة، وبالمجان، ضمن مبادرة «دوائي».

صرح بذلك الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية، وأوضح أن خدمة توصيل الدواء لمنازل المرضى تهدف إلى تحقيق أعلى درجات رضى المرضى والعملاء وتقليل وقت انتظار المرضى في الصيدليات، وتقدم خدمة توصيل الأدوية للمرضى لأماكن سكناهم «مجاناً».

وأكد أن جميع الصيدليات التابعة للهيئة مشاركة في تقديم الخدمة، ويصل عددها إلى 23 صيدلية.