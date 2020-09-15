شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» توصل مليون عبوة دواء مجاناً للمرضى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي
كشفت إحصاءات هيئة الصحة بدبي، أن إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة تمكنت من توصيل قرابة ٤٨ ألف وصفة طبية، تضمنت ٣٨٧ ألف صنف دوائي، بواقع 1.150 مليون عبوة دواء للمرضى في منازلهم، وذلك في مختلف أنحاء الدولة، وبالمجان، ضمن مبادرة «دوائي».
صرح بذلك الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية، وأوضح أن خدمة توصيل الدواء لمنازل المرضى تهدف إلى تحقيق أعلى درجات رضى المرضى والعملاء وتقليل وقت انتظار المرضى في الصيدليات، وتقدم خدمة توصيل الأدوية للمرضى لأماكن سكناهم «مجاناً».
وأكد أن جميع الصيدليات التابعة للهيئة مشاركة في تقديم الخدمة، ويصل عددها إلى 23 صيدلية.
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة دبي» توصل مليون عبوة دواء مجاناً للمرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.