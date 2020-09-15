شكرا لقرائتكم خبر عن المعلا يهنّئ حمدان بن راشد بعودته سالماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لسموّه، وتكللت بالنجاح.
جاء ذلك خلال زيارة صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد، سموّ الشيخ حمدان بن راشد، في قصره بزعبيل، صباح أمس، حيث أعرب عن صادق تهانيه بمناسبة عودة سموّه الى البلاد سالماً معافى.
حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. (وام)
كانت هذه تفاصيل خبر المعلا يهنّئ حمدان بن راشد بعودته سالماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.