المعلا يهنّئ حمدان بن راشد بعودته سالماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لسموّه، وتكللت بالنجاح.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد، سموّ الشيخ حمدان بن راشد، في قصره بزعبيل، صباح أمس، حيث أعرب عن صادق تهانيه بمناسبة عودة سموّه الى البلاد سالماً معافى.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. (وام)