الإمارات تنظم برامج تدريبية مع مصر والأردن وأوزبكستان

نظمت حكومة دولة الإمارات برامج وورش تدريب افتراضية «عن بعد» لموظفين حكوميين في جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أوزبكستان، لتعزيز إمكاناتهم في مجال تصميم خدمات حكومية مبتكرة للمتعاملين عن بعد، بالاستفادة من تجربة الإمارات الناجحة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

يأتي ذلك في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات والدول الثلاث، الهادفة لتحديث وتطوير العمل الحكومي وتأهيل الكوادر والقيادات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وابتكار نماذج عمل جديدة تتماشى مع الظروف والمتغيرات لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الحكومية خصوصاً في ظل التطورات التي فرضها فيروس كورونا المستجد، بالاستفادة من تجربة الإمارات ما يسهم في خدمة المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل.



تبادل خبرات



وضمن اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تم عقد ورشة عمل افتراضية شارك فيها ممثلون عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في جمهورية مصر العربية، تم خلالها استعراض تجربة الإمارات الرائدة في العمل عن بعد خلال جائحة كورونا التي أثبتت نجاحاً متميزاً، وتطرقت إلى أبرز الإجراءات الاستباقية والمبادرات التي تم تطبيقها لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ويسر وسهولة.

وشملت الإجراءات التي تبنتها الهيئة تطوير دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والإرشادات الإجرائية في الظروف الطارئة، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء، والدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة.



الابتكار في العمل الحكومي



وعلى صعيد الشراكة الإماراتية الأردنية في التحديث الحكومي، تم عقد جلسة حوارية افتراضية بعنوان «الابتكار في العمل الحكومي» بحضور نخبة من المتحدثين في دولة الإمارات لاستعراض أبرز نماذج الابتكار في القطاع الحكومي ومشاركة التجارب الناجحة، بما يدعم جهود الارتقاء بآليات ونماذج العمل الحكومي وابتكار آليات جديدة وتطبيقات ذكية تسهم في تبني أفضل الممارسات في الخدمات.

وسلطت الجلسة الضوء على دور مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دعم الجهات الحكومية وتعزيز قدراتها لمواكبة المتغيرات وإيجاد حلول فعالة، والتعريف بنموذج عمله، واستعراض التحديات التي تواجه الابتكار وطرق حلها لتهيئة بيئة محفزة وإعداد قيادات قادرة على ترسيخ ثقافة الابتكار.

كما تم عقد جلسة حوارية تناولت مفهوم الابتكار في العمل الحكومي أدارها عبد الله الحساوي الرئيس التنفيذي للابتكار في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وشاركت فيها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، وخالد يونس مدير إدارة الابتكار والريادة في وزارة التربية والتعليم، وعلي العجمي مدير إدارة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والرائد راشد القمزي رئيس قسم الابتكار في وزارة الداخلية، ونجوان المدفع مدير منصة الابتكار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.



التصميم الذكي للخدمات

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وعقدت فرق العمل المشتركة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، الورشة التفاعلية الافتراضية «التصميم الذكي للخدمات» تناولت مبادئ تصميم الخدمات الحكومية وفق أرقى المعايير بالاستفادة من تجربة الإمارات المتميزة في تصميم الخدمات الذكية بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز واستمرارية التطوير الحكومي الأوزبكي وتقديم الخدمات بكفاءة عالية ويسر لتحقيق أفضل النتائج.

وتضمنت الجلسة التفاعلية 7 مساقات رئيسية استعرضت تعريف الخدمات وآليات وأدوات تصميمها باستخدام تقنيات العصف الذهني والتفكير الإبداعي.



الاقتصاد والسياسة العامة



كما تم عقد ورشة تفاعلية افتراضية بعنوان «الاقتصاد والسياسة العامة ما بعد كوفيد-19»، أدارها الدكتور عبد الله العوضي المحاضر والمدرب في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وحضرها أكثر من 60 موظفاً من جهات حكومية أوزبكية، وناقشت التغييرات السريعة التي يشهدها العالم مع جائحة كورونا، وتغيير أنماط العمل، وسبل التعافي، وهدفت لبناء قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم القيادية لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.



.. وتترأس اجتماع مديري الدفاع المدني في «التعاون»



ترأست دولة الإمارات، أعمال الاجتماع التاسع والعشرين الافتراضي للمديرين العامّين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون، الذي عقد عن بُعد.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمجالات الوقاية والسلامة، وأفضل السبل لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب عرض التجارب بين أجهزة الدفاع المدني بدول المجلس، وتبادل أفضل الممارسات المطبقة.

وعرض الجانب الإماراتي جهود الدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئات المعنية بالدولة عن أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلى جانب عرض لمسيرة التميز والريادة في الدفاع المدني والبرنامج الخاص بها، تحت مسمى «نظام الفؤوس للتميز»، الذي يعد وسيلة ابتكارية للتقييم في مراكز الدفاع المدني بالإمارات.

وتحدث اللواء الدكتور جاسم المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني بوزارة الداخلية، رئيس الاجتماع في البداية، ناقلاً تحيات الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للحضور، وتمنياته للاجتماع بالنجاح والتوفيق.

وقال: إن الاجتماع سيسهم في تعزيز وتطوير العمل المشترك، لخدمة دولنا ومجتمعاتنا الخليجية؛ حيث يعدّ خطوة ضمن مسيرة تعزيز الإنجازات المشتركة في توجيه أجهزة الدفاع المدني في البلدان الخليجية، للوصول إلى أعلى مستويات العالمية؛ كونه أحد الأجهزة المعنية بمواجهة الأزمات والكوارث، للحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، وفي سبيل أداء هذه المهمة الوطنية والإنسانية النبيلة.

ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع العميد محمد النعيمي، المدير العام لشؤون الإطفاء والحماية، والعميد محمد التكاوي، مدير إدارة الشؤون الإعلامية، وعدداً من الضباط.

(وام)