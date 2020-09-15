«الصحة العالمية» تحذر من ارتفاع الوفيات في أوروبا خلال الخريف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

حذّرت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، من أن أوروبا ستشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الخريف، في وقت بلغ عدد الحالات المسجّلة يومياً رقماً قياسياً حول العالم. وأبلغت منظمة الصحة العالمية عن 307930 إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم الأحد.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغي «نحن في وقت لا تريد فيه البلدان سماع هذا النوع من الأخبار السيئة، وأنا أتفهم ذلك». لكنه سعى في الوقت نفسه إلى توجيه «رسالة إيجابية» مفادها أن الوباء لا بد أن «ينحسر في وقت ما».ونظمت المنظمة في أوروبا اجتماعاً ضم دولها الأعضاء البالغ عددها 55 يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة الاستجابة للوباء والاتفاق على استراتيجية خمسية. وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الدعوة الى دول العالم للانضمام إلى مبادرة كوفاكس قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة، وذلك لضمان توزيع أي لقاح للوقاية بعدل وفعالية.

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من ناحية أخرى، عاد ملايين التلاميذ إلى المدارس في البلدان المتضررة الأخرى بعد انقطاع دام أشهراً. وكان الأطفال الإيطاليون من بين أوائل الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة في أوروبا وقد عاد نحو 5,6 مليون منهم بعد ستة أشهر من إغلاق المدارس. وعلى الرغم من أن المسؤولين قالوا إنه تم إنشاء آلاف الفصول الدراسية الإضافية، إلا أن هناك مخاوف بشأن نقص الكمامات للمعلمين ونقص المقاعد ذات المقعد الواحد. وأرجأت بعض مناطق جنوب إيطاليا فتح مدارسها خشية من عدم استعدادها على النحو المطلوب.

في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد. ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم إلى الثلاثاء المقبل، على أن يتم فحص كل النواب السبت. وأعلنت وزارة الصحة أن البلاد لا تزال في الموجة الأولى من الجائحة، والموجة الثانية ليست بالضرورة مرتبطة بفصل الشتاء، مع احتمالية حدوثها في أي وقت في حال عدم الالتزام بالاحتياطات الوقائية.

وقررت السلطات التونسية إغلاق روضة أطفال في مدينة بني خلاد، بعد ثبوت إصابة منشطة تعمل بهذه المؤسسة. وأشارت بلدية السرس الى إصابة حالة ثانية بالفيروس بعد أن أعلنت منذ أيام تسجيل اصابة عاملة نظافة بالفيروس. من جانبها قررت السلطات الاردنية تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين. وقال وزير الأوقاف الاردني محمد الخلايلة، إن الحكومة قررت أيضاً إغلاق المساجد لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الخميس.

كما قررت السلطات الاردنية إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحية والشعبية لمدة أسبوعين ويقتصر تقديم الخدمات على التوصيل أو المناولة ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة. (وكالات)