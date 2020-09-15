العالم المهيري: أهدي نجاحي للإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

رفع عالم الفيزياء الإماراتي أحمد عيد المهيري، الفائز بجائزة «نيو هوريزون» المرموقة في الفيزياء، بفضل بحوثه عن الثقوب السوداء في الفضاء، الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهم له، وثقتهم به، خلال دراسته.

وأعرب عن فخره بتهنئة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، لفوزه بالجائزة، قائلاً: أسعدتني تهنئة سموّكم، وزادني ذلك فخراً، ونتطلع دائماً إلى التميز في ظل قيادة حكومة دولتنا الرشيدة، ودعمها غير المحدود.

كما وجه الشكر إلى سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمه، ومتابعته المتواصلة له خلال دراسته، وأبحاثه العلمية.

ووجّه المهيري الشكر إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعمه له خلال دراسته للدكتوراه، ودراسات ما بعد الدكتوراه. متوجهاً بالشكر إلى جميع القائمين على مكتب البعثات التابع لوزارة شؤون الرئاسة، ولكل من بارك له وهنّأه على وسائل التواصل، بعد فوزة بالجائزة.

وقال المهيري: أنا موجود اليوم في معهد الدراسات المتقدمة في «برينستون» في الولايات المتحدة، الذي كان فيه آلبرت أينشتاين عالم الفيزياء، والكثير من العلماء المشهورين في الرياضيات والفيزياء، وأهدي نجاحي لإمارات الخير والعطاء، حيث اختاروني أنا ومجموعة من العلماء، للفوز بجائزة «نيو هوريزون» (الآفاق الجديدة)، التي تعطى للباحثين الشباب، لبحث أجرينا فيه حساب محتوى الثقوب السوداء في الفضاء.

يشار إلى أن الدكتور المهيري الذي يلقب ب«زميل آينشتاين» من مواليد عام 1986 وهو أول إماراتي حاصل على قبول لدراسات ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة «برينستون» بالولايات المتحدة.

وحصل على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ونال البكالوريوس من جامعة تورونتو في برنامج علم الهندسة - تخصص الفيزياء- وجائزة أفضل رسالة دكتوراه في جامعة كاليفورنيا، في الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة.

ويكرس العالم الإماراتي الشاب وقته لتعزيز الأبحاث الفيزيائية، وقد أنجز بحوثاً اقتبس منها أكثر من 1500 مرة باحثون آخرون في مختلف أنحاء العالم.