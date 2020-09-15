شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «الإمارات دبي الوطني» و«هبوعليم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
وقع بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم مع «بنك هبوعليم» أحد أكبر البنوك في إسرائيل.
تم توقيع الاتفاقية بحضور هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي في «بنك هبوعليم». وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وبهذه المناسبة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ننظر للمستقبل بعين التفاؤل، وسنعمل أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري. وستقدم هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة، إلى جانب تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق التي تمتد فيها أعمالنا».
وأكد دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي في «بنك هبوعليم» أهمية هذه الاتفاقية، موضحاً بأن تأسيس علاقات قوية مع بنك الإمارات دبي الوطني الرائد في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل إنجازاً لافتاً سيمكّن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي مع دول أخرى. وأضاف: «يشرفنا أن نصبح أول بنك يوقع اتفاقية ستساهم في بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين».
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