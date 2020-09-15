ضاحي خلفان: أهمية إيجاد حاضنات ابتكار في الدولة

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أهمية إيجاد حاضنات ابتكار على مستوى الدولة، تجمع الأفكار الابداعية والابتكارات التي يقدمها الموهوبون في مختلف المجالات العلمية، وتوفير كافة الأدوات والبيئة المناسبة التي تدعم الأفكار الإبداعية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس إدارة الجمعية، عقد صباح أمس عن بعد، حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية: الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، وديالا إبراهيم النعيمي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية.

كما حضر الاجتماع العضوان الشرفيان الجديدان في الجمعية، العميد مهندس وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتورة حصة بن حيدر. ورحب ضاحي خلفان في بداية الاجتماع بالعضوين الشرفيين الجديدين، واصفاً إياهما بأنهما إضافة طيبة ستعمل على إثراء الجمعية بخبراتهما العلمية والعملية إلى جانب الخبرات المتوفرة في باقي أعضاء الجمعية.

وناقش الاجتماع مقترح إقامة ملتقى لعصف أفكار للموهوبين الإماراتيين، والذي تم اقتراح عقده في التاريخ الذي يصادف مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يصادف السادس من شهر مايو من كل عام، إيماناً من الجمعية بعبقرية المغفور له الشيخ زايد، وموهبته الفطرية التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول حداثة وتقدم في كافة المجالات، إلى جانب دوره الكبير في دعم الموهبة والموهوبين منذ قيام الدولة، على أن يكون هناك ملتقى يجمع الموهوبين الإماراتيين لعصف أفكارهم في مجالات علميه مختلفة.

كما تطرق الاجتماع إلى الاستعداد للدورة الجديدة الثانية عشرة للعام 2021م، لجائزة الإمارات للعلماء الشباب، وترتيبات اختبارات الذكاء وعدد المتقدمين إليها في المواد العلمية، والتنسيق الجاري مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، ووجه رئيس الجمعية بأن تجرى اختبارات الذكاء للدورة الجديدة عن بعد في حال استمر الوضع كما هو فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء «كورونا».

ووافق الاجتماع على إصدار مجلة فصلية إلكترونية عن الموهوبين، يساهم فيها أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومتخصصون في مجالات تتعلق الموهبة واكتشاف الموهوبين، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع الهامة التي تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجمعية وشركائها في المجالات المختلفة التي تدعم مشاريع الموهبة والموهوبين في الدولة.