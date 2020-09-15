مفارقات أزمة القيم الغربية

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كيف دخل الغرب نفق أزمة قيم، بعد قرون من الواجهات الزخرفية الحضارية والثقافية؟ لقد كان دائماً استعمارياً وفظّاً غريب أطوار القسوة، لكنه كان يجيد تغطية فظاظة فظائعه بفراديس حريّاته وديمقراطيته التي لم تكن يوماً تخرج قيد أنملة خارج حدوده، فمستعمراته شعوب مسترقّة منكوبة، إرادتها مسلوبة وثرواتها منهوبة.

الغطاء الأكبر ثقافي علميّ، تفوّق وفوقية في الآداب والفنون، أمّا الفلاسفة والمفكرون، الذين تصغي إليهم أبواب الغرب العالية، وبصماتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية واضحة، فالأصقاع كلها لهم أصداء، لكن شعوب العالم الثالث لا تستطيع العمل بنظرياتهم، تحت «غائلة» القانون. تدريس أفكارهم ممكن، شرح آرائهم من دون اعتناق ولا عناق لا حرج عليه، مادام التطبيق أبعد من النجوم. لكن القاعدة: «دعك ممّا يريبك إلى ما لا يريبك». هل تذكر تلك المهزلة الشهيرة؟ شارلي شابلن في الولايات المتحدة، لاقى ألواناً من المضايقات لاتهامه بأن في رأسه لوثات اشتراكية أو شيوعية.

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بالله عليك: هل ترى من شبه بين حركات صاحب الأفلام الصامتة، وبين لينين أو ستالين؟ العداوات الأيديولوجية لها ترّهات. الساخر برنارد شو هو الآخر أصابته شظايا تُهم مماثلة.

الصورة أحياناً تراجيكوميديّة، كاريكاتورية، لأن الفرنسيين إذا أخذهم الحنين إلى أيّام الانتداب في لبنان، ولا يزال صدى المقولة الفضيحة يتردد في تجويفات جماجمهم: «الجزائر فرنسيّة»، فإن فرنسا تنطبق عليها المواصفات المذكورة أعلاه، أي عقليّة توسّعية محشوة بلذائذ الثقافة والحضارة؛ لكن ماذا تقول في الأفندي الذي يحنّ إلى هيمنة العثمانيين، بينما هم ضنّوا على ليبيا حتى بتعليمها فنون البقلاوة والمحاشي؟

اختبار أزمة القيم ليس هزلاً ومزاحاً. الأوضاع الدولية والإقليمية تحتاج إلى ألف حيطة وحذر في العالم العربي بالذات، فكما يقول الحكيم محمد عبده: «في الجوّ غيم». الإمبراطورية زعيمة العالم الذي طالما ادّعى أنه حرّ، هي في قلب نفق أزمة القيم، لياليها حبالى وليست تدري ما تلد. الأسباب منطقية: الدولة العظمى مثقلة بجبال الديون، ولاياتها ويلاتها تتفاقم، توازنها العالمي مهزوز، ومنظومة قيمها أوراق خريف. وشعوب الأرض صار الضحك من الذقون لديها أسطوانة مشروخة.

لزوم ما يلزم: النتيجة التوعوية: نعم، الغرب يحتاج اليوم إلى معلّم، فشعوب العالم لم تعد في الإمكان إعادتها إلى الآليّات السياسية الكلاسيكية. الذين أوهمتموهم بالتحرير والديمقراطية، صاروا ينشدونهما.

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