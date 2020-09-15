إعلام: قصف صاروخي يستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني قوله، إن "القصف الصاروخي استهدف وفق المعلومات الأولية، السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء".
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
وأشار إلى، أن "منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (سي- رام)، والتي نصبتها الولايات المتحدة قبل أشهر للدفاع عن السفارة، أسقطت صاروخين اثنين".
ولم ترد تقارير حتى الآن عن حجم الخسائر المادية أو وقوع إصابات بشرية.
كان آخر هجوم استهدف المنطقة الخضراء، الخميس 27 أغسطس/آب، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، سقوط ثلاثة صواريخ من نوع "كاتيوشا" داخل المنطقة.
يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.
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