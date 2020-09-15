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مكة المكرمة تشهد أمطار رعدية على عدد من محافظاتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تنبيهاً اليوم الثلاثاء، بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

 

وتشمل المحافظات التي شهدت الأمطار أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والليث، وميسان.

 

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