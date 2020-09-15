شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة تشهد أمطار رعدية على عدد من محافظاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تنبيهاً اليوم الثلاثاء، بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وتشمل المحافظات التي شهدت الأمطار أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والليث، وميسان.
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