مصر.. إصابة 3 عناصر من الأهلي بكورونا

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

أعلن نادي الأهلي المصري، الإثنين، ظهور 3 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل فريق كرة القدم.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، في تصريحات صحفية، إن نتائج المسحات الطبية أثبتت إصابة 3 عناصر من الفريق بالفيروس.

والثلاثي هم الحارس علي لطفي، وياسر إبراهيم مدافع الفريق، وديفيد سيزا المدرب العام للفريق ومساعد المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

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وتأتي إصابة ثلاثي الأهلي قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربي منتصف الشهر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي مرحلة حاسمة للفريق الذي يقترب من التتويج بلقب الدوري المصري للمرة 42 في تاريخه.

وسيخضع الثلاثي لفحوصات طبية جديدة بعد غد الأربعاء، على أن يجري الفريق بالكامل مسحات أخرى خلال الساعات المقبلة للتأكد من سلامة باقي عناصر الفريق.

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