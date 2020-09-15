قدم: الهلال السعودي يتخطى باختاكور الأوزبكي بأبطال آسيا

إسطنبول/مثنى الأحمد/الخليج 365

حقق الهلال السعودي فوزا مثيرا على نظيره باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف، الإثنين، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو باب التسجيل لصالح الهلال عند الدقيقة 47.

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ورغم النقص العددي في صفوفه، تمكن باختاكور من إدراك التعادل في الدقيقة 70، بهدف أحرزه المهاجم السويسري إيرين ديرديوك، قبل أن يخطف سلطان باهبري الفوز للهلال بهدف ثمين، جاء مع حلول الدقيقة السابعة من الوقت البدل ضائع.

وكان فريق أهلي دبي الإماراتي قد تغلب على نظيره شاهر خودرو الإيراني بهدفٍ وحيد، في المباراة الثانية من المجموعة ذاتها.

وبهذا، انفرد الهلال بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، وتراجع باختاكور للمركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند ست نقاط، يليهما أهلي دبي بثلاث نقاط، فيما بقي شاهر خودرو برصيد خالٍ من النقاط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.