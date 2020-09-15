قدم.. الأهلي ينجو بصعوبة من مطب الاتحاد السكندري

اسطنبول/مثنى الأحمد/الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وضيفه الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قدم الأهلي واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، وكان الفريق قريب من خسارة محققة، لولا تألق حارس مرماه محمد الشناوي.

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وبالمقابل، لعب الاتحاد مباراة متوازنة كان فيها الطرف الأفضل، مستفيدًا من طرد أحمد فتحي مدافع الأهلي.

وسنحت للاتحاد فرصة تهديف محققة بعد أن احتسب له حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 62، نفذها أحمد رفعت وتصدى لها الشناوي.

وبهذه النتيجة، وصل الاتحاد السكندري للنقطة 37 في المركز الخامس، فيما عزز الأهلي صدارته بمجموع نقاط بلغ 72 نقطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.