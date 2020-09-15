حاكم ولاية سودانية يحذر من "كارثة" ويدعو لمساعدات عاجلة

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

حذر حاكم ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، الإثنين، من تعرض الولاية لـ"كارثة حقيقية"، في حال لم تصل إليها مساعدات إنسانية عاجلة في أسرع وقت.



وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وجه حاكم الولاية عبد الرحمن نور الدائم، "نداء عاجلا" للحكومة الاتحادية بالإسراع في "ترحيل أكثر من 120 طنا من مواد الإغاثة للولاية عبر جسر جوي".



وشدد على حاجة الولاية الملحة للمعونات والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية العاجلة.



وأكد نور الدائم على ضرورة العمل على تسريع عمليات معالجة انجراف الطريق القومي (يربط الولاية ببقية أنحاء البلاد) بأسرع ما يمكن.



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وأضاف أن انجراف الطريق القومي، "يمثل مهدداً حقيقياً للاستقرار بالولاية".



وفي وقت سابق الإثنين، أعلن السودان ارتفاع قتلى السيول والفيضانات بالبلاد، إلى 114 منذ بداية الخريف في يونيو/ حزيران الماضي.



كما بلغت جملة المنازل المتضررة 83 ألفا و516، بينها 32 ألفا و964 كليا، و50 ألفا و552 جزئيا"، وتضرر 43 ألفا و425 فدانا زراعيا، ونفوق 5 آلاف و 482 من المواشي.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية بالسودان من يونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات شديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.