إسرائيل تعتقل فلسطينيا مصابا بالسرطان على معبر "بيت حانون"

غزة/محمد ماجد/الخليج 365

اعتقلت إسرائيل، الإثنين، شابا فلسطينيا مصابا بالسرطان، على معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة، أثناء مغادرته القطاع للعلاج في مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، عبد الناصر فروانة، إن "الاحتلال اعتقل مواطنا يبلغ من العمر 35 عاما، من سكان خانيونس جنوب القطاع".

وأضاف فروانة، للأناضول، أن اعتقال الشاب جاء "أثناء مروره عبر معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، لغرض العلاج في مستشفيات القدس، من مرض السرطان".

وأوضح أنه بهذا "يرتفع عدد المواطنين، الذين تم اعتقالهم عبر معبر بيت حانون، منذ مطلع العام الجاري، إلى 10".

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وأشار فروانة إلى أن "سلطات الاحتلال، جعلت المعبر مصيدة للاعتقال، ومكانا للاحتجاز، وأحيانا للضغط والمساومة، مستغلة بذلك حاجة المواطنين الغزيين للسفر".

وفيما لم يتضح سبب اعتقال الفلسطيني، لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل بشأن الواقعة.

ويقع معبر "بيت حانون" شمال قطاع غزة، على حدود مدينة بيت حانون، ومخصص لنقل الأفراد بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل التي تطلق عليه اسم "إيرز".

ولا تسمح إسرائيل لجميع الفلسطينيين بالتنقل بحرية عبر المعبر، إنما وفق شروط ومحددات، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية من قبل تل أبيب.

وتعتقل إسرائيل نحو 4700 معتقل فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 700 معتقل مريض و41 سيدة.

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