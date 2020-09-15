سوريا.. ارتفاع قتلى تفجير "عفرين" الإرهابي إلى 9

هطاي/ الخليج 365

أعلنت ولاية هطاي التركية، الإثنين، ارتفاع قتلى التفجير الإرهابي بمدينة عفرين السورية إلى 9 مدنيين والإصابات إلى 43.

وذكر بيان صادر عن الولاية المحاذية للحدود السورية، أن التفجير وقع في دوار "غصن الزيتون" بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب (شمال).

وأضاف البيان أن التحقيق جار للكشف عن ملابسات الحادث.

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وكانت المعلومات الأولية أشارت في وقت سابق الإثنين، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين، إثر التفجير الإرهابي الذي جرى تنفيذه بشاحنة مفخخة في عفرين الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.



ويستهدف إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" بشكل متكرر عفرين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت التي يسيطر عليها التنظيم.



وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين أول 2019، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.



وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك / بي كا كا"، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.