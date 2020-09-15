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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خدمة جديدة من "فيسبوك" لمنافسة "نتفلكس" و"زوم" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خدمة جديدة من فيسبوك لمنافسة نتفلكس وزوم
الإثنين 14 سبتمبر 2020
الخليج 365
أتاحت شركة فيسبوك لممستخدميها خدمة جديدة تمكنهم من مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت مع أصدقائهم، الأمر الذي يتيح لهم رؤية فعلهم الفورية، وذلك في سباق المنافسة المحتدمة
وقالت فيسبوك، الاثنين، إن مستخدميها سيصبح بإمكانهم الآن مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق ماسنجر للتراسل مما يتيح لهم رؤية ردود فعلهم الفورية.
وستتيح خاصية (واتش توغيذر) للمستخدم أن يضيف ما يصل إلى ثمانية أشخاص عبر اتصال بالفيديو، وما يصل إلى 50 شخصا من خلال أداة (ماسنجر رومز) للاتصال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.
وأطلقت الشركة الأميركية الأداة في يوليو مع تطلعها لسحب البساط من تطبيق زوم لاتصالات الفيديو الذي أصبح اسما مألوفا بعد الطفرة في الطلب على استخدام تلك المنصة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتنضم شركة فيسبوك إلى تهافت الشركات للهيمنة على سوق "البقاء في المنزل" مع تحول الملايين إلى المنصات الإلكترونية للتواصل بغرض العمل والحياة الاجتماعية والدراسة وسط مخاوف صحية من جائحة كوفيد-19.
وأتاحت شركت "نتفليكس أيضا خاصية مماثلة أطلقت عليها اسم(نتفليكس بارتي)، وتتيح لعدة مستخدمين مشاهدة أي فيلم معا عبر شاشة واحدة.
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