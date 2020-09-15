وزير الخارجية الإسرائيلي عن محمد بن زايد: قائد حقيقي دخل التاريخ

وأجرى أشكنازي، مقابلة مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، تنشر غدا، ونشر الحساب الرسمي للصحيفة على "تويتر" مقتطفات من الحوار.

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، قائد حقيقي يقود شعبه إلى الازدهار والنجاح، قائلا "نقدر رؤيته ودوره الريادي بقراره الشجاع الذي يدخله كتب التاريخ مع قادة السلام في العالم".

​وأضاف : "سنعمل على التعاون الكامل والواسع والشامل مع حكومة الإمارات، ويسعدنا العمل على تنفيذ المعاهدة".

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وشدد أشكنازي على أن "معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تمثل اتفاقاً تاريخياً سيؤدى إلى تغيير كبير فى الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "الاتفاقية تزيد من عمق الفهم بأن الوقت قد حان للمضي قدماً، وأنه يجب ألا نبقى عالقين بشكل دائم في الماضي لتحقيق السلام في المنطقة".

وأكد الوزير أن "المعاهدة ستسمح بمعالجة التحديات المشتركة، خصوصاً في الأمن والاستقرار الإقليمي، والتحديات العالمية مثل التغير المناخي والتصحر، وفيروس كورونا".

وتابع: "كما أنها ستساهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وستمهد للتعاون في مجموعة من المجالات لمواجهة التحديات المشتركة".