المجلس الأعلى للسلام بالسودان يرحب بتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المجلس الأعلى للسلام بالسودان باتفاق السلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى بجوبا، وذلك خلال اجتماع عقده الاثنين بكامل هيئته، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وقال المجلس الأعلى للسلام - في بيان صحفي - إن اتفاق السلام، الذي وقع بالأحرف الأولى مع أطراف عملية السلام في جوبا، يعد خطوة تاريخية في طريق تحقيق السلام الشامل العادل وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.

وأشاد المجلس بالمجهود الكبير الذي قام به الوفد المفاوض من الطرفين، وثمن الدور الكبير الذي لعبته وساطة دولة جنوب السودان، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لتيسير الوصول لاتفاق سلام في السودان.

وحدد الاجتماع أسس بدء تنفيذ اتفاقية السلام واستقبال وفدي الوساطة والمقدمة اللذين سيحضران إلأى السودان يوم غد الثلاثاء، ويكتمل وصولهما يوم الخميس القادم.

وأكد المجلس استعدادات كل أجهزة السلطة الانتقالية للالتزام بتنفيذ الاتفاق وبنوده على أرض الواقع، لينعم مواطني المناطق المتأثرة بالحروب بما وفره الاتفاق من حلول ومعالجات تناولت مسببات الحرب وإزالة آثارها.

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