شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام ليبية تؤكد استضافة باريس لقمة ليبية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وسائل إعلام ليبية عن موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي، أن باريس ستحتضن يوم الخميس المقبل ، قمة ليبية تجمع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.
ونقل الموقع الفرنسي المتخصص في المعلومات والتقارير المخابراتية عن مصادره أن القمة المرتقبة ستجري برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف أن القمة تهدف إلى تعميق المشاورات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، وأن فرنسا تأمل في حضور ممثلين عن الدبلوماسية الألمانية والإيطالية لدعم هذه المحادثات.
وأكد أن الاجتماع المرتقب يعد تمهيدا للجهود التي يقودها فريق من مستشاري الإليزيه لحل الأزمة الليبية، حيث تسعى باريس للحد من توسع تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام ليبية تؤكد استضافة باريس لقمة ليبية الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.