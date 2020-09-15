شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر بعد توتر بين أنصار التيار الوطنى الحر وعناصر حزب القوات اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك هدوء حذر بعد توتر بين أنصار التيار الوطني الحر وعناصر حزب القوات اللبنانية، وقالت القناة، إن الجيش اللبناني أغلق بعض الشوارع في محيط بيروت بسبب توتر بين "التيار" و"القوات"

وفى وقت سابق أعلن الجيش اللبناني عن فصل بين مناصري التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، بعد أن تزاهر الجانبان في العاصمة اللبنانية بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

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يأتي هذا بعدما عادت المظاهرات من جديد إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث وقعت مواجهات بين الجيش اللبناني وشبان من مجموعات الحراك المدني على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، بعد أن حاول الشبان تجاوز الحاجز البشري الذي يقيمه الجيش للفصل بين مظاهرة الحراك المدني وتلك التي ينظمها أنصار "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس اللبنانى ميشيل عون.

ووفقا لموقع العربية عمد شبان الحراك إلى تخطي هذا الحاجز البشري، فأطلق عناصر من الجيش النار في الهواء بهدف إبعادهم، لتفادي حصول صدام بين المتظاهرين من الجانبين، وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن الجيش يعمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري، ويضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجارة وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهورى، فيما ترددت أنباء عن اعتقال الجيش لعدد من المتظاهرين ضد الفساد، وعن وقوع جرحى بين المتظاهرين.