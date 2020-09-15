شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وفد البرلمان الليبى يكشف عن أكبر معضلة فى المفاوضات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار وفد البرلمان الليبى: تجاوزنا أكبر معضلة في المفاوضات وهي توزيع المناصب السيادية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار وفد البرلمان الليبى أن المفاوضات الليبية في المغرب وضعت الأساس والكرة الآن في ملعب المسارات الأخرى، موضحا أن المعايير التي وضعت في بوزنيقة ضمنت للكفاءات التقدم للمناصب الجديدة.

وتابع مستشار وفد البرلمان الليبى أن الإقليم صاحب المنصب التنفيذي يقابله منصب رقابي من الإقليم الآخر.

وفى وقت سابق قال أشرف العشرى، مدير تحرير صحيفة الأهرام، إن المبادرات المصرية التى تعلن عنها مصر لإيجاد حلول سياسية فى ليبيا يكون لها تاثير كبير فى إحداث التفاف دولى بشأن التوصل للحلول سياسية عاجلة للأزمة الليبية.

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وأضاف مدير تحرير صحيفة الأهرام، أن الدور المصرى فى حل الأزمة الليبية يرتكز على عدة نقاط على رأسها رفض أى تدخلات خارجية فى الأزمة الليبية، بجانب ضرورة مواجهة الجماعات الإرهابية المتواجدة فى الأراضى الليبية.

ولفت العشرى إلى أن الدولة المصرية تعسى إلى إعطاء مزيد من الزخم للحلول السياسى، موضحا أن العالم يعرف قدرة ومكانة الدولة المصرية وتأثيرها فى المنطقة ودورها الفعال فى إعادة الاستقرار للمشهد الليبى والابتعاد عن أى حلول عسكرية أو أمنية للأزمة الليبية.