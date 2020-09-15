شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: نحن فى وضع أمنى واقتصادى لا يحتمل التأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى، أن إيران اختارت فرض الهيمنة بأشكال عدة وشكلت خطرا على أمننا، وفق الخبرع اجل بثت هقناة العربية منذ قليل.

وقال وزير داخلية البحرين: ليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله إلينا، متابعا: نحن في وضع أمني واقتصادي لا يحتمل التأخير.

واستطرد وزير داخلية البحرين: خطواتنا مع الإمارات ليس بالأمر المستغرب، وإذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية.

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وفى وقت سابق قال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، إن إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالحنا العليا وكيان الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الداخلية البحريني، أن الاتفاق مع إسرائيل ليس تخليا عن القضية والحقوق الفلسطينية.

وتابع وزير الداخلية البحريني: نتعامل من أخطار مستمرة تمكنا من درء معظمها، مستطردا: وزير الداخلية البحريني: التحديات المصيرية وصلت المنطقة ولا يمكن تجاهلها.