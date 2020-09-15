شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل يكشف لصحيفة إماراتية أهمية اتفاق السلام بين تل أبيب وأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أكد جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، في مقابلة لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل ستؤدي إلى تغيير كبير للشرق الأوسط ككل، كما ستسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وستمهد الطريق للتعاون بين الدول في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك، التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات المشتركة.

‏وأشار أشكنازي إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو قائد حقيقي يقود شعبه إلى الازدهار والنجاح على مدى سنوات، معرباً عن بالغ تقديره لرؤيته ودوره الريادي الذي يجعله من بين قادة السلام الذين دخلوا التاريخ.

Advertisements

‏ولفت إلى أن دولة الإمارات تلعب دورًا مهمًا في بناء مستقبل مزدهر واستقرار طويل الأمد للشرق الأوسط بأكمله، حيث ستساعد الخطوات الشجاعة لدولة الإمارات بشكل كبير في التنمية الإقليمية والنمو والتعامل بشكل أفضل مع تحديات المستقبل.

‏ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، القيادة الفلسطينية إلى استيعاب الواقع والتحلي بالمسؤولية واتخاذ دوري قيادي على غرار ما قام به قادة دولة الإمارات والبحرين والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن المعاهدة تزيد من عمق الفهم بأن الوقت قد حان للمضي قدمًا، وأنه يجب ألا نبقى عالقين بشكل دائم في الماضي، لتحقيق السلام في المنطقة.

‏وكشف أشكنازي، عن أن دولاً أخرى في المنطقة، تقوم بدراسة التطورات بعد الخطوة التي قادتها الإمارات. معرباً عن أمله أن تختار هذه الدول نهجًا مشابهًا لنهج دولة الإمارات للانضمام إلى تحالف السلام الإقليمي مقابل تلك الدول التي تدعو للحرب والمساس بالاستقرار الأمني ​​في دول الشرق الأوسط ودول الخليج.