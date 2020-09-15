شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف أرتال تابعة للتحالف الدولى وسط العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الإثنين، تعرض أرتال تابعة للتحالف الدولي لاستهداف جديد وسط العراق.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق إنه تعرضت أرتال نقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العربات من المواطنين العراقيين، اليوم لانفجار عبوتين ناسفتين.

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وأضافت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن العبوة الأولى كانت على الطريق السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة الديوانية، والثانية كانت أيضا على الطريق السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة بابل، لافتة إلى أن الاستهدافين لم يتسببا بأي خسائر، وقد استمرت الأرتال بالحركة نحو وجهتها.