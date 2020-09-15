شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالشئون العربية يكشف أسباب دعم النظام القطرى للتنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشم البقلى الخبير في الشؤون العربية، إن النظام القطرى يدعم جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية في محاولة منه لإيجاد دور له في المنطقة وأن يكون له تأثير على بعض الدول، موضحا أن الدوحة تنفق مليارات الدولارات على الجماعة والإرهابيين من أجل تنفيذ مخطط هذا النظام القطرى.

وأضاف الخبير في الشؤون العربية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن النظام القطرى يعلم أنه دويلة صغيرة ليس لها حضارة أو تاريخ، لذلك يسعى لزيادة ظهوره بشكل كبير من خلال دعم الإرهابيين، وأن يكون له تأثير في المنطقة خاصة أن قطر لا تتمتع بأى مكانة في المنطقة.

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ولفت الخبير في الشؤون العربية، إلى أن قطر تستخدم الجمعيات الخيرية من أجل إرسال الأموال للجماعات الإرهابية لتنفيذ المخطط الفوضى، كما تعتمد الدوحة على دعم إيرانى في المنطقة من أجل تحريك الإرهابيين، موضحا أن الدوحة تعتمد على الإخوان من أجل زيادة نفوذ الدوحة بالمنطقة.