شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يفصل بين مناصرى التيار الوطنى الحر وحزب القوات اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبنانى أنه تمكن من احتواء الموقف ونجح فى الفصل بين مناصرى التيار الوطنى الحر وحزب القوات اللبنانية، بعد أن نظم كلا منهما تظاهرات فى العاصمة اللبنانية بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

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يأتى هذا بعدما وقعت مواجهات بين الجيش اللبنانى وشبان من مجموعات الحراك المدنى على طريق القصر الجمهورى فى بعبدا، بعد أن حاول الشبان تجاوز الحاجز البشرى الذى يقيمه الجيش للفصل بين مظاهرة الحراك المدنى وتلك التى ينظمها أنصار "التيار الوطني الحر" الذى أسسه الرئيس اللبنانى ميشيل عون.

ووفقا لموقع العربية عمد شبان الحراك إلى تخطي هذا الحاجز البشري، فأطلق عناصر من الجيش النار في الهواء بهدف إبعادهم، لتفادي حصول صدام بين المتظاهرين من الجانبين، وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن الجيش يعمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري، ويضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجارة وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهورى، فيما ترددت أنباء عن اعتقال الجيش لعدد من المتظاهرين ضد الفساد، وعن وقوع جرحى بين المتظاهرين.