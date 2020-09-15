شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى: قطعنا خطوات كبيرة فى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني: قطعنا خطوات كبيرة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء اليمني المُكلّف الدكتور معين عبدالملك، أن الجهود الجارية لاستكمال تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة بالتزامن مع تنفيذ الشق العسكري والأمني المحدد في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، قطعت خطوات كبيرة ومهمة، في إطار حرص الجميع على توحيد الجهود لمعركة اليمن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي.

وأوضح عبد الملك - خلال لقائه اليوم الاثنين مع عددٍ من قيادات المقاومة الجنوبية اليمنية، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الحرص الذي تبديه المكونات والقوى السياسية التي تم التشاور معها والمشاركة في الحكومة الجديدة، على توحيد الجهود وتكاملها لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وتخفيف معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن الرؤية باتت واضحة للأولويات التي ستعمل من خلالها الحكومة الجديدة وبدعم قوي من الرئيس اليمني وجميع الشركاء من القوى والمكونات السياسية والاجتماعية.