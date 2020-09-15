شكرا لقرائتكم خبر عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الإثنين تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 7295.

وأشارت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - إلى تسجيل 10 حالات شفاء ليصل إجمالي المتعافين 6835 شخصا، فيما وصل إجمالي الوفيات 161، فيما يتابع 300 علاجهم في المستشفيات.

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