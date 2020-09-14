شكرا لقرائتكم خبر عن «اللانينيا».. ظاهرة تؤثر على أجواء المملكة في الخريف والشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع الباحث في الطقس والمناخ د. زياد الجهني، أن تتأثر أجواء المملكة بظاهرة “اللانينيا” خلال الخريف والشتاء، بمشيئة الله. وقال الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”: “جميع النماذج المناخية تتوقع اشتداد ظاهرة اللانينيا وهي من أهم الظواهر المؤثرة في الغلاف الجوي وتوزيع الامطار“. وأضاف الجهني، أن هذه الظاهرة ستعمل على زيادة الأمطار على شمال إفريقيا وأجزاء من منطقتنا خلال الخريف والشتاء وستضعف على بلاد الشام وأجزاء أخرى من منطقتنا وهذه سنة الله في توزيع الغيث والمطر”.

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