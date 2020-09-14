- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا الابتكار يراقب ذبذبات أجهزتك المنزلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توصل باحثون أمريكيون إلى ابتكار جديد يمكنه متابعة أداء 17 جهازاً مختلفاً من الأجهزة المنزلية، معتمداً على الذبذبات الصادرة عنها، لتنبيه المستخدم إلى توقف هذه الأجهزة بعد الانتهاء من عملها.
ويستعمل الجهاز الجديد، المعروف باسم «فيبرو سينس»، أشعة الليزر، راصداً التغيرات الدقيقة في الذبذبات على الجدران والأسقف والأرضيات داخل المنزل، ويشتمل الجهاز على منظومة ذكاء صناعي تميّز بين ذبذبات الأجهزة المختلفة، إذ يختزن بصمة معينة لذبذبة كل جهاز والحيلولة دون الخلط بينها، وذلك حسبما نشرت اليوم صحيفة "الشرق الأوسط".
ويهدف فريق الدراسة من جامعة كورنيل الأمريكية إلى الإسهام في فكرة ابتكار منزل ذكي يعمل بشكل أكثر فعالية وتكاملاً، إذ أوضح تشينغ زانغ، المتخصص في مجال المعلوماتية، أن "إدراك الأنشطة المنزلية المختلفة يتيح للكومبيوتر فهماً أفضل للاحتياجات والسلوكيات البشرية، ومن ثم يحقق درجة أعلى من التفاعل بين الإنسان والحاسبات".
وأضاف زانغ: "من أجل ابتكار منزل ذكي في الوقت الحالي، لا بد من تثبيت وحدة استشعار لكل جهاز من الأجهزة المنزلية، ولكن التقنية الجديدة هي الأولى من نوعها التي تتيح مراقبة جميع الأجهزة في أكثر من غرفة، بل في أكثر من دور من أدوار في آن واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر هذا الابتكار يراقب ذبذبات أجهزتك المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.